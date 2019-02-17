Российские бобслеисты завоевали бронзу на этапе КМ в США
Российский экипаж пилота Максима Андрианова завоевал бронзу в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира, сообщает «Советский спорт».
Команда уступила победившим канадцам 0,13 секунды. Второе место заняла латвийская четверка (+0,07). Россию на турнире представляли Руслан Самитов, Василий Кондратенко и Алексей Зайцев.
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Экипажам Александра Бредихина и Дмитрия Попова принадлежит девятая и 16-я строчка соответственно.
Этап проходит в американском Лейк-Плэсиде.
Ранее бывший президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков высказался об обвинениях старшего тренера сборной Москвы по бобслею Олега Соколова, заявившего, что экс-глава организации подделывал протоколы собрания федерации.