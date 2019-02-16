Сборная США одолела сборную мира в матче восходящих звезд НБА

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Сборная США одолела сборную мира в матче восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в рамках звездного уик-энда, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 161:144. Самым результативным игроком стал нападающий команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма, в активе у которого 35 очков. Еще 30 очков набрал Джейсон Тэйтум. У сборной мира отличился Бен Симмонс, записавший на свой счет 28 очков.

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Ранее главного тренера команды НБА «Голден Стэйт Уорриоз» Стива Керра оштрафовали на $25 000 тысяч за оскорбления в адрес арбитра.

НБА. Звездный уик-энд. Матч восходящих звезд

Сборная США — Сборная мира — 161:144 (81:73, 78:73)