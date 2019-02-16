Тело Салы было доставлено на родину
Тело футболиста «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе, было доставлено на его родину в Аргентину, в город Прогресо, сообщает «Советский спорт».
Церемония прощания с футболистом состоится 16 февраля в спортзале клуба «Прогресо», который стал первым для игрока.
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Сала попал в авиакатастрофу 21 января. когда перелетал на легкомоторном самолете из Нанта в Кардифф. Он должен был присоединиться к местному клубу, в который перешел.
Поиски продолжались три дня, после чего спасатели приняли решение прекратить поисково-спасательную операцию. Дальнейшие поиски продолжила семья Салы. Его тело было обнаружено в разбитом самолете на дне Ла-Манша.
Ранее сообщалось, что «Кардифф» может заплатить «Нанту» за погибшего Салу.