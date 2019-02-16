Тело Салы было доставлено на родину

<img src="//img.gazeta.ru/files3/129/12172129/RTX6LQU5-pic905-895x505-85492.jpg">

Тело футболиста «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе, было доставлено на его родину в Аргентину, в город Прогресо, сообщает «Советский спорт».

Церемония прощания с футболистом состоится 16 февраля в спортзале клуба «Прогресо», который стал первым для игрока.

Реклама

Сала попал в авиакатастрофу 21 января. когда перелетал на легкомоторном самолете из Нанта в Кардифф. Он должен был присоединиться к местному клубу, в который перешел.

Поиски продолжались три дня, после чего спасатели приняли решение прекратить поисково-спасательную операцию. Дальнейшие поиски продолжила семья Салы. Его тело было обнаружено в разбитом самолете на дне Ла-Манша.

Ранее сообщалось, что «Кардифф» может заплатить «Нанту» за погибшего Салу.