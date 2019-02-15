Три россиянина названы лучшими игроками недели в НХЛ
Официальный сайт НХЛ назвал лучших игроков недели в лиге, сообщает «Советский спортсмен». В подборку вошли только российские хоккеисты.
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой недели. В четырех матчах нападающий забросил пять шайб, а в сумме набрал десять очков.
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Второе место досталось нападающему «Сент Луиса» Владимиру Тарасенко. Россиянин набирает очки уже десять матчей подряд, в его активе за этот промежуток времени 16 (8+8) баллов.
Также в тройке сильнейших оказался Никита Кучеров. Нападающий «Тампы-Бэй» набрал за неделю семь (3+4) очков.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).