Появилось видео футбольного матча с участием Мамаева
Футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прошел в Бутырском следственном изоляторе, сообщает RT.
В сети появилась видеозапись встречи. Игра проходила в формате шесть на шесть. Хавбек провел по одному тайму за каждую из команд. Матч завершился со счетом 8:7. Мамаев забил семь мячей за обе команды.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий вокруг этой встречи.
Ранее сообщалось, что Мамаев сидит с наркоторговцами в СИЗО.