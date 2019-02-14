Появилось видео футбольного матча с участием Мамаева

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Футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прошел в Бутырском следственном изоляторе, сообщает RT.

В сети появилась видеозапись встречи. Игра проходила в формате шесть на шесть. Хавбек провел по одному тайму за каждую из команд. Матч завершился со счетом 8:7. Мамаев забил семь мячей за обе команды.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий вокруг этой встречи.

Ранее сообщалось, что Мамаев сидит с наркоторговцами в СИЗО.