Загитова рассказала о жесткой диете на Олимпиаде

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о жесткой диете, которой она придерживалась на Игра-2018, передает «Советский спорт».

Загитова полчаса отвечала на вопросы болельщиков в прямой трансляции, которую организовал журнал Glamour. Она поделилась, что во время Олимпиады не пила даже воду.

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«Сильнее всего я ограничивала себя на Олимпиаде. Во время Игр я, можно сказать, даже не пила воду. Мы просто полоскали рот и выплевывали. Но это так, детали. Сейчас я начала больше времени уделять своему здоровью: питаться правильно, пить. У меня появилась сила моральная, физическая. Не есть тоже не нужно.

Но я обычный подросток. Например, после неудачи на чемпионате мира я взяла себе газировку и что-то сладкое. Не буду говорить, что. И все съела за сериалом. Это был конец сезона, я могла себе позволить», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что Загитова не замечает сообщения о себе в СМИ.