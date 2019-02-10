Загитова рассказала о жесткой диете на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о жесткой диете, которой она придерживалась на Игра-2018, передает «Советский спорт».
Загитова полчаса отвечала на вопросы болельщиков в прямой трансляции, которую организовал журнал Glamour. Она поделилась, что во время Олимпиады не пила даже воду.
«Сильнее всего я ограничивала себя на Олимпиаде. Во время Игр я, можно сказать, даже не пила воду. Мы просто полоскали рот и выплевывали. Но это так, детали. Сейчас я начала больше времени уделять своему здоровью: питаться правильно, пить. У меня появилась сила моральная, физическая. Не есть тоже не нужно.
Но я обычный подросток. Например, после неудачи на чемпионате мира я взяла себе газировку и что-то сладкое. Не буду говорить, что. И все съела за сериалом. Это был конец сезона, я могла себе позволить», — сообщила она.
Ранее сообщалось, что Загитова не замечает сообщения о себе в СМИ.