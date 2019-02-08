В Госдуме паралимпийцев поздравили с восстановлением ПКР

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Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) условно восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР), передает Sport24.

Политик поздравил спортсменов с этим событием.

«Приятно, когда с утра приходят такие новости. Утро действительно становится добрым. Я очень рад за нашу паралимпийскую сборную. Хочу всех их поздравить с тем, что они получили право вновь выступать на международных соревнованиях, и делать это под флагом России», — отметил депутат.

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Также он высказал недоумение по поводу отстранения российской организации.

«Над нашими паралимпийцами вдоволь поиздевались, и на мой взгляд, изначально было смешно подозревать их в употреблении допинга. Такое обвинение — это все равно, что шахматиста обвинять в том, что он употребляет допинг, который придает физическую силу и выносливость. Поэтому я очень рад за нашу паралимпийскую сборную. Наконец-то мы видим, что правда восторжествовала. Наверное, это еще один большой шаг к полному восстановлению российского спорта во всех правах, чего мы в принципе и ожидаем. Очень хотелось бы в 2020 году на летних Олимпийских играх в Токио увидеть всех наших спортсменов под российским флагом», — заключил Лебедев.

Напомним, что ПКР был временно отстранен 7 августа 2016 года на основании отчета Ричарда Макларена о допинговых нарушениях российскими спортсменами.

Ранее президент Всемирной федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что организация не собирается покрывать нарушителей антидопинговых правил.