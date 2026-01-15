Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

Губернатор Запорожской области рассказал о продвижении ВС РФ

Балицкий: ВС РФ продолжают высокими темпами продвигаться в глубину обороны ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска продолжают высокими темпами продвигаться в глубину обороны Украины в Запорожской области и расширяют полосу безопасности в Днепропетровской области. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Он рассказал, что река Конка — последняя естественная преграда, которая отделяет ВС РФ от города Запорожье.

По его данным, российские подразделения закрепились в восточной части населенного пункта Лукьяновское, заняли Степногорск, расширив зону контроля у Павловки, а также создали существенную угрозу для украинской обороны у Камышевахи, что не позволит ВСУ удержать северные рубежи.

15 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка российских войск «Днепр» наступает в направлении Запорожья.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что военные РФ могут выйти к населенному пункту к лету 2026 года.

Ранее более 46 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27628753_rnd_5",
    "video_id": "record::63c77c34-0b87-4277-a721-cdf4f1568480"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+