Губернатор Запорожской области рассказал о продвижении ВС РФ

Российские войска продолжают высокими темпами продвигаться в глубину обороны Украины в Запорожской области и расширяют полосу безопасности в Днепропетровской области. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Он рассказал, что река Конка — последняя естественная преграда, которая отделяет ВС РФ от города Запорожье.

По его данным, российские подразделения закрепились в восточной части населенного пункта Лукьяновское, заняли Степногорск, расширив зону контроля у Павловки, а также создали существенную угрозу для украинской обороны у Камышевахи, что не позволит ВСУ удержать северные рубежи.

15 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка российских войск «Днепр» наступает в направлении Запорожья.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что военные РФ могут выйти к населенному пункту к лету 2026 года.

Ранее более 46 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества.