Украинский язык решили «очистить» от русскоязычных элементов

Украинские власти предлагают унифицировать украинский язык путем избавления от русизмов, а также развития украиноязычных СМИ и образования. Для этого планируется утвердить до 1 февраля 2026 года соответствующий законопроект, сообщает украинский юридический портал «Sud.ua».

Уточняется, что в Раде зарегистрирован соответствующий проект закона, который предусматривает языковой стандарт в законодательстве, защиту от дискриминации по языковому признаку, разработку единого шрифта для официальных документов и защиту государственного языка от чужого влияния.

Законопроект предполагает «очищение» украинского языка от иноязычных (прежде всего русскоязычных) слов и выражений, которые в прошлом вытеснили украинские», — говорится в материале.

В декабре прошлого года Верховная рада Украины исключила русский из списка языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков. Решение принято с третьей попытки: впервые законопроект вносили еще в 2024 году, но отозвали, а затем его вновь сняли с рассмотрения парламента в октябре 2025-го. Статус русского языка на Украине остается одной из тем переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, при этом президент республики Владимир Зеленский отказывается признавать его государственным, называя подобные требования «ультиматумом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинская писательница потребовала от русскоязычных украинцев «закрыть рты».