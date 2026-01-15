Размер шрифта
Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом»

Мерц: ФРГ хочет достичь баланса с Россией, как с крупнейшим европейским соседом
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду, что ЕС сможет достичь баланса в отношениях с Москвой. Его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ, пишет ТАСС.

Мерц отметил, что Германия с уверенностью сможет смотреть в будущее после 2026 года только при условии, если в Европу вернутся мир и свобода, а также удастся найти баланс в отношениях с Россией. При этом немецкий канцлер подчеркнул, что говорит эти слова «не потому, что находится на востоке Германии».

«Я говорю это в любом другом месте в Германии», — уточнил он, добавив, что «Россия является европейской страной».

Еще в прошлом году президент России Владимир Путин заявлял, что готов к контактам с канцлером Германии.

В конце декабря представитель правительства Германии Штеффен Майер заявил, что не располагает сведениями о том, планирует ли Мерц телефонный разговор с Путиным. Майер отметил, что Берлин никогда принципиально не исключал такие разговоры, но в настоящее время ему нечего сообщить по этой теме.

Ранее Мерц обвинил Путина в намерении восстановить СССР.

