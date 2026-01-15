Пашинян призвал Россию принять решение по дороге в Турцию и Азербайджан

Армения просит Россию принять решение по вопросу восстановления участков железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге в Ереване, передает ТАСС.

Он рассказал, что говорил на эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, также была возможность обсудить это на уровне правительств.

«Мы ожидаем реакции наших партнеров из Российской Федерации. <...> Протекают процессы, о которых вы будете информированы, и эти процессы предполагают, чтобы это было сделано по возможности быстро. И мы просим наших партнеров из России принять решение по этому вопросу», — сказал Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос.

На этой неделе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Вашингтоне, по итогам которой подписали соглашение между странами о реализации проекта «Путь Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP).

Соглашение предполагает создание коридора, который соединяет основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью через территорию Армении.

Ранее Пашинян раскрыл детали строительства «маршрута Трампа».