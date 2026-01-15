Российский лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне.

Это произошло в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России. Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 22,2 секунды.

Второе место занял Егор Митрошин (+16,9), замкнул тройку сильнейших Иван Горбунов (+30,7).

Самым громким инцидентом с участием Большунова за последнее время стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Наказание Большунова за эпизод состояло в том, что он не мог выходить на старт до того, как не восстановится сам Бакуров. В итоге оба лыжника впервые появились на гонке после инцидента 7 декабря.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что не общается с Большуновым.