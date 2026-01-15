Роспотребнадзор запросил у Таиланда данные о кишечной инфекции у туристов

Роспотребнадзор запросил данные у Таиланда об инфекции у россиян на Пхукете

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Таиланда и АТОР из-за сообщений туристов о кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле Kora Beach Resort на курорте Пхукет сообщили о заражении кишечной инфекцией, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Таиланда запрос о предоставлении официальных данных о результатах расследования», — отмечается в сообщении.

Ответ на запрос необходим, чтобы оценить риски возможного ухудшения эпидемиологической ситуации, добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также напомнили о мерах по профилактике кишечных инфекций. В частности, необходимо тщательно мыть руки перед едой, использовать только кипяченую или бутилированную воду, а также хорошо мыть овощи и фрукты. В случае появления признаков кишечной инфекции необходимо обратиться за медицинской помощью.

До этого РИА Новости писало, что туристы, отдыхающие в отеле Kora Beach Resort 5* на Пхукете, жалуются на массовые заболевания. Симптомы были похожи на ротавирус. У россиян наблюдались тошнота, рвота, сильное недомогание.

10 января массовое отравление отдыхающих произошло на горнолыжном курорте Шерегеш. С одинаковыми симптомами столкнулись более десяти туристов. У пострадавших наблюдались тошнота, рвота, диарея, повышение температуры до 38,5 °C и головная боль. Отдыхающие предполагают, что могли заразиться ротавирусной инфекцией.

Ранее россиянам назвали самые уединенные курорты.