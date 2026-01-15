Полиция Коми начала проверку после инцидента в центре МВД в Сыктывкаре

Полиция Коми: по факту возгорания в учебном центре МВД начата проверка

Полиция Коми начала проверку после возгорания в учебном центре МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Во время проведения учебных занятий с личным составом в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре произошло возгорание крыши, которое принятыми мерами было локализовано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько человек обратились за медицинской помощью. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого местный Telegram-канал «Коми — это Ж» опубликовал видео с места взрыва в здании МВД в Сыктывкаре.

О взрыве в здании МВД в Сыктывкаре сообщил Telegram-канал SHOT в четверг, 15 января. По информации Telegram-канала, взрыв произошел в центре профессиональной подготовки Министерства внутренних дел РФ. Как утверждается, в здании шли строительные работы.

Ранее горящий мужчина выскочил из гаража и рухнул в сугроб в Москве.