Люди не выжили: легковушку с саратовцами разорвало на части в ДТП с фурой

В Саратовской области люди не выжили в жесткой аварии с фурой
Госавтоинспекция Саратовской области

В Саратовской области два человека не выжили в ДТП с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов».

«В 12:20 в службу «112» поступило сообщение о том, что у села Большая Таволожка столкнулись фура и Datsun. <…> Как уточнили в региональном УГИБДД, грузовиком управлял 30-летний мужчина, иномаркой — 23-летний молодой человек», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что в результате произошедшего автомобили получили серьезные повреждения, при этом легковая машина разбилась на части.

По данным канала, авария произошла в Пугачевском районе. В результате произошедшего водитель и 35-летний пассажир Datsun получили травмы, несовместимые с жизнью, еще одна женщина пострадала.

До этого в городе Магнитогорске Челябинской области автомобили с людьми разлетелись в момент удара. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарки сталкиваются на перекрестке, от удара машины отбрасывает в разные стороны, при этом их детали разлетаются по проезжей части.

Ранее на видео сняли машины, разбившиеся в массовой аварии на МКАД.

