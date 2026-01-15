Мужчина избил знакомую в подъезде и силой затащил в квартиру в Уфе

В Уфе мужчина избил знакомую в подъезде и силой затащил ее в квартиру

В Уфе местный житель избил свою знакомую в подъезде, а затем силой затащил ее в квартиру. Об этом сообщает телеканал UTV.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Ферина и попал в объективы камер видеонаблюдения. Агрессор сначала вытолкнул женщину из лифта, а затем несколько раз ударил ее по голове — та потеряла равновесие и упала. Нападавший помогает ей подняться, однако сразу после этого продолжил избиение и силой затащил жертву в квартиру.

Соседи, услышавшие шум и женские крики из жилища, вызвали полицию. Отмечается, что на следующий день нападавший покинул квартиру в одиночестве.

В полиции рассказали, что пострадавшая отказалась писать заявление на агрессора. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее россиянин избил, запер в квартире и дважды изнасиловал знакомую.