Тарасова: уровень европейского фигурного катания деградирует без нас

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ей было неинтересно смотреть выступления девушек в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию, передает Sport24.

«Чемпионат России сильнее чемпионата Европы. У нас девочки катаются интереснее. Думаю, можно согласиться с тем, что уровень европейского фигурного катания деградирует без нас», — сказала Тарасова.

Международный союз конькобежцев мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее российская фигуристка перенесла операцию.