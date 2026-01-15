Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

12-летняя девочка и ее отец пострадали во время дорожного конфликта в Ленобласти

В Ленобласти задержали автомобилиста, устроившего стрельбу на дороге
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

Утром 13 января в полицию Тосненского района поступило заявление от 41-летнего мужчины, владельца Hyundai Solaris. Он сообщил, что возле дома № 28 в городе Тельмана у него возник конфликт с незнакомцем, который сидел за рулем Opel Astra.

По словам автомобилиста, оппонент выстрелил его сторону из аэрозольного пистолета. В машине заявителя в тот момент находилась его 12-летняя дочь. В результате девочка и ее отец получили ожоги глаз и обратились за медицинской помощью.

Подозреваемого задержали уже 14 января, им оказался 31-летний житель Мурманской области. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее в Улан-Удэ на видео попало, как водители избили друг друга на дороге. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27628495_rnd_6",
    "video_id": "record::f2261129-4513-465b-b0b3-4ee2559f8466"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+