12-летняя девочка и ее отец пострадали во время дорожного конфликта в Ленобласти

В Ленинградской области водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

Утром 13 января в полицию Тосненского района поступило заявление от 41-летнего мужчины, владельца Hyundai Solaris. Он сообщил, что возле дома № 28 в городе Тельмана у него возник конфликт с незнакомцем, который сидел за рулем Opel Astra.

По словам автомобилиста, оппонент выстрелил его сторону из аэрозольного пистолета. В машине заявителя в тот момент находилась его 12-летняя дочь. В результате девочка и ее отец получили ожоги глаз и обратились за медицинской помощью.

Подозреваемого задержали уже 14 января, им оказался 31-летний житель Мурманской области. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

