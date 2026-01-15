Военнослужащие группировки «Восток» показали захваченный командный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе Запорожской области. Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны России.

На обнародованных кадрах видно, что, отступая, противник бросил все, вплоть до вещмешков, карт, наград и компьютеров.

До этого штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Кощей» рассказал, что бойцы ВСУ, сбежавшие из штаба 102-й бригады теробороны в Гуляйполе, оставили десятки ноутбуков и планшетов с секретной информацией. В брошенных ноутбуках и девайсах были данные о нескольких штабах ВСУ, различные координаты и множество другой служебной информации противника, касающейся не только Гуляйполя, но и других населенных пунктов, отметил российский военный.

13 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации полностью контролируют город Гуляйполе в Запорожской области, а на занятых рубежах организована устойчивая оборона.

Ранее ВСУ, отступая из Гуляйполя, разворовали музей Махно.