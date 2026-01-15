Размер шрифта
Ивлеева избавится от татуировок

Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила, что сводит татуировки с рук
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что решила свести татуировки с руки.

Ивлеева сходила на третий сеанс по избавлению от тату.

«Решила, что кисти рук хочу видеть в чистом варианте исполнения», — поделилась блогерша.

В августе Ивлеева призналась, что пока не готова давать большое интервью после ее отмены. Она также поделилась с поклонниками подробностями своей жизни.

Ивлеева находилась тогда в стадии переезда. Она готовилась жить в новом доме. Помимо этого, телеведущая стала больше читать. По словам блогерши, книги стали ее лучшими друзьями.

20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее сообщалось, что муж Ивлеевой заработал на стройке десятки миллионов рублей.

