В Татарстане огромный хищник проскакал по проезжей части

В Татарстане на видео попало, как рысь бегала по дороге 
В городе Бугульме Татарстана огромная рысь проскакала по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Бугульма».

«Огромную рысь заметили в Бугульме. Люди пишут, что зверь бегал во дворе на Толстого, 3», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как животное бежит по заснеженной дороге, после чего обходит припаркованные автомобили.

До этого во Владивостоке возле кампуса ДВФУ лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, на которой нет автомобилей. На записи также слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садится на дорогу.

Кроме того, в Хабаровской крае тигр вышел на проезжую часть к автомобилистам. На кадрах, размещенных в сети, видно, что тигр стоит на заснеженной дороге, при этом люди его не пугают, хищник остается на месте. На записи также заметно, что животное стоит на участке дороги, необорудованном для пешеходов.

Ранее в Подмосковье водители сняли на видео упитанных животных на проезжей части.
 
