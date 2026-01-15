Полицейский, угрожая ножом, похитил девушку, увез в лес и изнасиловал

Во Франции сотрудник полицейского участка города Ангулем арестован по подозрению в похищении и изнасиловании 17-летней девушки под угрозой ножа. Об этом сообщает Le Figaro.

Девушка направлялась к автобусной остановке в коммуне Нерсак, когда неизвестный в капюшоне, вооруженный ножом, силой затолкал ее в машину. Подозреваемый отвез жертву в лес и изнасиловал, ей удалось сбежать.

45-летний полицейский был арестован 13 января. По данным СМИ, в последние недели в Нерсаке при схожих обстоятельствах были совершены нападения еще на двух женщин.

До этого девушка отбилась от соседа, который пытался ее изнасиловать. В ходе нападения девушка взяла топор и нанесла соседу удар по голове, а затем схватила палку и несколько раз ударила ею обидчика. Спасти мужчину не удалось. После произошедшего девушка сама пришла в полицейский участок и заявила о случившемся. Ее задержали. Супруга мужчины заявила, что потерпевшая якобы сама заманила его к себе, после чего напала.

