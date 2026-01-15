Размер шрифта
Спецпосланник Трампа объяснил интерес США к Гренландии

Спецпосланник Лэндри: вражеские угрозы требуют решительных действий в Арктике
Sarah Meyssonnier/Reuters

Гренландия является «важнейшей составляющей» национальной безопасности США, а исходящие от «враждебных государств» угрозы требуют от Америки «решительных действий» в Арктике. Об этом на своей странице в соцсети X написал спецпосланник президента США Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри.

«Я надеюсь принести в Гренландию наш подход к кулинарной дипломатии, чтобы укрепить национальную безопасность нашей страны и предоставить экономические возможности замечательному народу Гренландии», — отметил Лэндри.

Он подчеркнул, что когда нацисты оккупировали Данию во время Второй мировой война, США «проявили себя с лучшей стороны, обеспечив безопасность жителей Гренландии и не допустив проникновения нацистов в Западное полушарие». Теперь же «угрозы, исходящие от враждебных государств, требуют решительных действий Америки в Арктике», подчеркнул спецпосланник Трампа. Лэндри также добавил, что американские военные присутствуют в Гренландии с 1941 года и «работают рука об руку с гренландцами над укреплением доктрины Монро».

5 января президент США Дональд Трамп заявил о планах установить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность США, а также подчеркнул, что американцы «так или иначе» получат остров. Затем спецпосланник Лэндри также заявил, что Дания после Второй мировой войны незаконно оккупировала Гренландию в обход норм ООН.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал слова Трампа «неуважительными» и заявил, что Гренландия не продается. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что попытка захвата США Гренландии станет концом для НАТО.

14 января в Белом доме прошла встреча между представителями администрации Трампа и высокопоставленными дипломатами Дании и Гренландии. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи заявил, что ему вместе с главой МИД Гренландии Вивианом Моцфельдтом не удалось повлиять на позицию США.

Также 15 января стало известно о прибытии первых европейских военных в Гренландию.

Ранее Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США.

