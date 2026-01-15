Размер шрифта
Рабочий завода Ford получил полмиллиона долларов пожертвований после ссоры с Трампом

Рабочий завода Ford получил 500 тысяч долларов пожертвований после ссоры с Трампом
Рабочий завода Ford получил почти 500 тысяч долларов пожертвований после словесной перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные на краудфайндинговой платформе GoFundMe.

На данной платформе мужчина за сутки собрал более 21 тысячи пожертвований на сумму 480 тысяч долларов. По данным газеты The Washington Post, между 40-летний рабочим Ford и президентом произошел словесный конфликт: мужчина оскорбил Трампа, после чего президент показал средний палец и ответил мужчине.

«Сумасшедший в приступе ярости выкрикивал ругательства, и президент дал ему соответствующий и недвусмысленный ответ», — рассказал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Также сообщается, что рабочий временно отстранен без сохранения зарплаты, проводится разбирательство.

