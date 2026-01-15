Размер шрифта
Стало известно, кто возглавил работу над докладом о безопасности Европы без США

Экс-президент Финляндии возглавил работу над докладом о безопасности ЕС без США
Francois Lenoir/Reuters

Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте возглавил работу над докладом о безопасности Европы без участия США. Об этом сообщает издание Iltalehti.

«Ниинистё возглавляет работу по подготовке доклада о том, как гарантировать обороноспособность Европы», — отмечается в публикации.

Издание уточняет, что докладом занимается расположенный в Брюсселе Центр европейских политических исследований (CEPS). По информации газеты, в работе принимают участие эксперты из разных стран, которые завершили работы над докладом намечено на март.

«Речь о том, как наилучшим образом обеспечить военную безопасность Европы в случае, если отношение США к Североатлантическому альянсу будет вызывать вопросы, ответом может стать более европейское НАТО», — сказал Ниинистё.

По его мнению, альянс «не исчезнет», если Соединенные Штаты выйдут из него или не станут выполнять требования пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, однако значение объединения значительно изменится.

«Поэтому европейцам необходимо активизироваться, чтобы это изменение не было слишком радикальными», — резюмировал бывший глава Финляндии.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа в конечном счете уступит Гренландию США, создав тем самым «отличный европейский прецедент».

Ранее в Германии посетовали, что США отворачиваются от Европы.

