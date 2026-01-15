В Китае выразили надежду, что в Иран вернется стабильность

Ван И: Китай надеется, что правительство и народ Ирана объединятся

Китай надеется, что правительство и народ Ирана объединятся, преодолеют трудности и сохранят государственную стабильность. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщили в МИД страны.

Он провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

«Китай верит, что правительство и народ Ирана сплотятся, преодолеют трудности, сохранят государственную стабильность и защитят свои законные права и интересы», — сказал он.

Ван И также высказался против применения силы в международных отношениях, призвал к соблюдению международного права и основных целей устава ООН.

Начавшиеся в декабре в Иране протесты и демонстрации переросли в массовые столкновения с местными силовыми структурами. Недавно глава Белого дома Дональд Трамп призвал жителей Ирана к продолжению протестов, пообещав им, что «помощь уже в пути». Почему удар США по Ирану неизбежен и какая главная цель предстоящей операции — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Иран закрыл свое воздушное пространство.