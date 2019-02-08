Паралимпийский комитет России условно восстановили в правах

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Паралимпийский комитет России условно восстановлен в правах, сообщает ТАСС.

Международный паралимпийский комитет (МПК) восстановил статус российской организации. Теперь спортсмены вновь могут участвовать в соревнованиях под флагом страны.

Напомним, что 22 января исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение оставить неизменным статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.

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РУСАДА был лишен статуса соответствия в 2015 году после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В сентябре 2018 года российское агентство было восстановлено. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. Однако этот дедлайн был нарушен, эксперты были допущены только 9 января.

Ранее сообщалось, что РУСАДА и Российский футбольный союз (РФС) планируют подписать соглашение о взаимодействии в сфере борьбы с допингом.