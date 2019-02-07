Сборная России потеряла две позиции в рейтинге ФИФА
Сборная России потеряла две позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает «РИА Новости».
Как отмечается на официальном сайте организации, теперь команда Станислава Черчесова занимает 50-е место.
Сборную России обошли команды Японии и Южной Кореи, которые принимали участие в Кубке Азии.
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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил главу ФИФА Джанни Инфантино орденом Дружбы.
Рейтинг ФИФА. 7 февраля
1 (1). Бельгия — 1727 очков
2 (2). Франция — 1726
3 (3). Бразилия — 1676
4 (4). Хорватия — 1634
5 (5). Англия — 1631
6 (6). Португалия — 1614
7 (7). Уругвай — 1609
8 (8). Швейцария — 1599
9 (9). Испания — 1591
10 (10). Дания — 1589…
50 (48). Россия — 1424