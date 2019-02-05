Фанаты клуба НХЛ призывают Ковальчука вернуться в Россию

Болельщики «Нью-Джерси Дэвилз» готовятся к матчу против «Лос-Анджелес Кингз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча пройдет 6 февраля. За калифорнийский клуб также выступит российский нападающий Илья Ковальчук.

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Напомним, что форвард играл за «дьяволов» в 2010-м году, но потом вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), а именно в петербургский СКА.

Один из фанатов команды «Востока» опубликовал в твиттере фото, на котором изображена футболка с игровым номером Ковальчука, когда он защищал цвета «Нью-Джерси», при этом вторая часть фамилии заклеена словом sucks, 17-й номер перечеркнут, а по бокам от него приклеены бумажки с надписью «Go back to Russia» («Уезжай обратно в Россию»).

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