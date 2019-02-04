Авербух поддержал участие Медведевой в финале Кубка России
Хореограф Илья Авербух высказался об участии Евгении Медведевой в финале Кубка России, передает «Советский спорт».
По результатам соревнований спортсменка может отобраться на чемпионат мира.
«Медведева приняла правильное решение. Это позволит увидеть, в какой форме находятся претендующие на главный турнир девушки» — сказал Авербух.
Хореограф указал на то, что не лучшее выступление Станиславы Константиновой дало шанс Елизавете Туктамышевой и Евгении Медведевой выступить на чемпионате мира.
«Женя Медведева на турнирах выступала плохо, но она --двукратная чемпионка мира и Европы с гигантским потенциалом. Финал Кубка России даст ей шанс проявить себя», – заключил бывший спортсмен.
Финал Кубка России пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.
Ранее Плющенко оценил шансы Медведевой на возвращение в сборную России.