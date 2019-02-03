Плющенко назвал ученика Тутберидзе вундеркиндом
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался относительно победы ученика знаменитого тренера Этери Тутберидзе Даниила Самсонова на первенстве России среди юниоров, передает «РИА Новости».
Фигурист похвалил 13-летнего спортсмена.
«Я очень доволен, как откатал Самсонов. Отличный мальчик. Просто супер! Вундеркинд, умница. Его победа — по делу. С мальчишками попроще, чем с девчонками, поэтому я думаю, что Самсонов сохранит свой арсенал спустя время. Даже не просто сохранит, а еще приобретет. У него все только начинается», — поделился мнением Плющенко.
По итогам двух прокатов Самсонов набрал в сумме 249,33 балла.
Ранее фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в короткой программе в парном катании на первенстве России среди юниоров в Перми.