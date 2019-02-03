Плющенко назвал ученика Тутберидзе вундеркиндом

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался относительно победы ученика знаменитого тренера Этери Тутберидзе Даниила Самсонова на первенстве России среди юниоров, передает «РИА Новости».

Фигурист похвалил 13-летнего спортсмена.

«Я очень доволен, как откатал Самсонов. Отличный мальчик. Просто супер! Вундеркинд, умница. Его победа — по делу. С мальчишками попроще, чем с девчонками, поэтому я думаю, что Самсонов сохранит свой арсенал спустя время. Даже не просто сохранит, а еще приобретет. У него все только начинается», — поделился мнением Плющенко.

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По итогам двух прокатов Самсонов набрал в сумме 249,33 балла.

Ранее фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в короткой программе в парном катании на первенстве России среди юниоров в Перми.