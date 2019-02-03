Ковалев прокомментировал свою победу над Альваресом

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Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев высказался о своей победе над Элейдером Альваресом, передает «Советский спорт».

«Я относился аккуратно и внимательно к тому, что говорила мне моя команда. Ключ к победе? Работа джебом. Примерно то, что я демонстрировал в любителях. Много работал джебом, искал возможность для силового удара», — сказал спортсмен сразу после поединка.

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Ковалев также рассказал, с кем бы он хотел провести следующий бой.

«Следующий соперник? Кто готов, с тем и подерусь. Хочу драться с чемпионами, с лучшими. Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев», — добавил он.

Ранее сообщалось, что россиянин Ковалев стал чемпионом мира по версии WBO.