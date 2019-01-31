«Ливерпулю» не удалось обыграть «Лестер» в матче АПЛ

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«Лестер» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Сенегальский форвард Садио Мане оформил гол на третьей минуте, следом забил мяч в ворота соперников защитник Харри Магуайр.

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Эта игра все равно позволила «Ливерпулю» увеличить отрыв от идущего вторым в турнирной таблице «Манчестер Сити». «Лестер» с 32 очками занимает 11-ю строчку.

Ранее «Челси» потерпел разгромное поражение от «Борнмута» в матче АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Лестер» (Лестер) — 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Мане, 3; 1:1 — Магуайр, 45+2