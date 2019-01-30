Суд предложил Глушакову заключить мировое соглашение

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В Никулинском суде Москвы прошло очередное заседание по делу о разделе имущества полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова с супругой Дарьей.

Как рассказала защита девушки, суд предложил футболисту заключить мировое соглашение. Однако Дарья Глушакова согласна на мировую только в случае раздела имущества пополам.

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«Мы готовы к мировому соглашению, но только на условиях того, что имущество будет поделено 50 на 50», – приводит слова Алисы Образцовой, адвоката Дарьи Глушаковой РАПСИ.

Денис и Дарья Глушаковы познакомились в 2008 году. Тогда девушке было 17 лет, а футболисту — 20. Пара воспитывает двух дочерей — Валерию (26 сентября 2011) и Александру (15 декабря 2016). Летом 2018 года Глушаковы начали бракоразводный процесс.

Ранее сообщалось, что Глушакова обвинили в насилии к детям.