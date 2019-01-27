Панарин скоро определится с будущим в «Коламбусе»
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в скором времени определится со своим будущим в клубе, сообщает «Советский спорт».
По информации журналиста Аарона Порцлайна, россиянин проведет еще одну встречу со своим агентом Дэном Мильштейном. Только после этого хоккеист сможет сообщить о готовности к переговорам с «мундирами».
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В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Панарин провел 46 игр в регулярном чемпионате, набрав 53 (19+34) очка.
Отмечается, что контракт представителя России с «Коламбусом» заканчивается летом нынешнего года. Артемий ранее предложил отложить переговоры о продлении соглашения.