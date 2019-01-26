Фуркад: Бё сможет побить мой рекорд

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Французский биатлонист Мартен Фуркад после победы Йоханнеса Бё в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) заявил, что норвежский биатлонист может установить новый рекорд по количеству побед за сезон, передает «Советский спорт».

Бё одержал 10-ю победу в сезоне, выиграв спринт. Предыдущий рекорд принадлежит Фуркаду, который побеждал 14 раз.

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«Если Бё будет продолжать в том же духе, он точно побьет мой рекорд. Я думал, что сам побью этот рекорд, но потом все пошло не очень хорошо. Я постоянно поднимался на пьедестал в прошлом сезоне, но побед уже было меньше», — приводит слова Фуркада NRK.

В спринте Фуркад показал четвертый результат. Французский биатлонист отстал от Бё более чем на 20 секунд.

Ранее Бё рассказал, что хочет побить рекорд представителя Франции Мартена Фуркада по победам на этапах Кубка мира за сезон.