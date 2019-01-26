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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучший момент матча против «Ростова» в рамках турнира Фонбет Кубка Матч Премьер, передает Sport24.

«Железнодорожники» одержали победу в серии пенальти, основное время завершилось со счетом 1:1. Мяч «Локомотива» забил Дмитрий Баринов, которым и остался впечатлен Семин.

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«Конечно, красивый гол получился. Классно сложился. Естественно, меня радуют такие моменты. Это вообще был лучший момент второго тайма.

Что мы будем делать перед матчем со «Спартаком»? Тренироваться. Хотим ли выиграть? Хотим», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре.