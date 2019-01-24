61 очко Хардена помогло «Хьюстону» одолеть «Нью-Йорк»

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«Нью-Йорк Никс» проиграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 116:110. Самым результативным игроком стал лидер победившей команды Джеймс Харден. В активе защитника дабл-дабл из 61 очка и 15 подборов. Для американца это рекорд по очкам в карьере. Также это является самым высоким показателем в клубе по числу очков в одной игре.

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У проигравших дабл-даблом отметился защитник Аллонзо Трир — 31 очко и десять подборов.

Ранее в матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» оказалась сильнее «Портленд Трэйл Блэйзерс».

НБА. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Никс» (Нью-Йорк) — «Хьюстон Рокитс» (Техас) — 110:114 (31:28, 32:30, 15:30, 32:26