Овечкин стал второй звездой дня в НХЛ

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В матче против «Сан-Хосе Шаркс» россиянин набрал 4 очка (3+1). Однако это не спасло его команду от поражения в овертайме.

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Главной звездой дня стал нападающий «изумрудных» Томаш Гертл. В матче против Кэпиталз он оформил хет-трик и записал на свой счет одну результативную передачу. Отмечается, что форвард стал первым игроком в истории «Шаркс», завершившим свой хет-трик в овертайме матча.

Тройку лучших замкнул хоккеист «Сан-Хосе» Эвандер Кейн, который оформил дубль. Канадец отличился за одну секунду до окончания основного времени в матче с «Вашингтоном», переведя игру в победное для его команды дополнительное время.

Ранее сообщалось, что Овечкин побил рекорд НХЛ.