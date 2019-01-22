Спасатели не верят в шансы найти пропавшего футболиста живым

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Офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд считает, что нет шансов найти живыми новичка «Кардифф Сити» нападающего Эмилиано Сала и пилота, чей самолет пропал с радаров пропавшего с радаров, передает «Советский спорт».

«Я не думаю, что они все еще живы», — цитирует Фитцджеральда Get French Football News.

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Полет Сала должен был продлиться всего 50 минут. Футболист вылетел из Нанта в 20:15 по местному времени, в 20:30 сигнал с воздушным судном был утерян. На поиск игрока были направлены два вертолета и несколько спасательных судов. Обстоятельства происшествия выясняются.

«Кардифф Сити» приобрел Сала у «Нанта» за рекордные € 20,5 млн. Аргентинец подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что пропавший самолет с футболистом запрашивал экстренную посадку.