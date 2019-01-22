Азар: я уже давно за одним столом с Месси и Роналду

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар сравнил себя с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси, передает «Советский спорт».

Хавбек отметил, что он стремительно развивается как футболист.

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«Где я нахожусь по отношению к Лионелю Месси и Криштиану Роналду? Я уже давно за одним столом с ними! Даже если прошло всего шесть месяцев после чемпионата мира. Я хорошо играю с того времени. Я вижу это по глазам людей. Раньше они думали: «Да, он очень хороший футболист, но может ли стать одним из величайших?» Но есть момент, когда вы должны оставаться на земле. Из-за того, что сделали Месси и Роналду за десять лет, мы не можем с ними сравниться, это невозможно», — цитирует Азара France Football.

В текущем сезоне бельгийский игрок принял участие в 22 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых оформил десять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Челси» Оливье Жиру может лишиться водительских прав за нарушение правил дорожного движения в мае 2018 года.