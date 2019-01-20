Адвокат Вишеманн считает, что большинство спортсменов из «Дюшеса» невиновны

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Адвокат Кристоф Вишеманн считает, что большинство спортсменов из списка информатора Всемирного антидопингового агенства (WADA) Григория Родченкова («Дюшес») являются невиновными.

«В ходе судебного процесса в Спортивном арбитражном суде (CAS), в Международном олимпийском комитете (МОК) подтвердили, что они не располагают результатами анализов крови российских спортсменов и не имеют точного представления о схеме, по которой происходила подмена допинг-проб. Позднее я получил подтверждение, что все пробы атлетов показали отрицательный результат на содержание запрещенных препаратов. Таким образом можно утверждать, что большинство спортсменов, которые фигурировали в списке «Дюшес» — невиновны», — цитирует Вишеманна RT.

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Впервые о существовании списка «Дюшес» стало известно в декабре 2016 года. Тогда канадский профессор Ричард Макларен опубликовал вторую часть своего доклада по поводу нарушения антидопинговых правил в российском спорте. Один из документов назывался «Дюшес лист».

«Дюшесом» назвали изобретение информатора WADA Григория Родченкова для российских спортсменов. Речь шла о смеси анаболиков с элитным алкоголем. В «список Дюшес» были внесены подозреваемые в допинге.

Ранее адвокатская контора Кристофа Вишеманна выступила с заявлением, в котором обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в сокрытии доказательств невиновности российских спортсменов перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане.