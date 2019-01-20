Адвокат Вишеманн считает, что большинство спортсменов из «Дюшеса» невиновны
Адвокат Кристоф Вишеманн считает, что большинство спортсменов из списка информатора Всемирного антидопингового агенства (WADA) Григория Родченкова («Дюшес») являются невиновными.
«В ходе судебного процесса в Спортивном арбитражном суде (CAS), в Международном олимпийском комитете (МОК) подтвердили, что они не располагают результатами анализов крови российских спортсменов и не имеют точного представления о схеме, по которой происходила подмена допинг-проб. Позднее я получил подтверждение, что все пробы атлетов показали отрицательный результат на содержание запрещенных препаратов. Таким образом можно утверждать, что большинство спортсменов, которые фигурировали в списке «Дюшес» — невиновны», — цитирует Вишеманна RT.
Впервые о существовании списка «Дюшес» стало известно в декабре 2016 года. Тогда канадский профессор Ричард Макларен опубликовал вторую часть своего доклада по поводу нарушения антидопинговых правил в российском спорте. Один из документов назывался «Дюшес лист».
«Дюшесом» назвали изобретение информатора WADA Григория Родченкова для российских спортсменов. Речь шла о смеси анаболиков с элитным алкоголем. В «список Дюшес» были внесены подозреваемые в допинге.
Ранее адвокатская контора Кристофа Вишеманна выступила с заявлением, в котором обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в сокрытии доказательств невиновности российских спортсменов перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане.