Пользователи считают, что Валуев купался в проруби «с подогревом»

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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев выложил на своей странице в инстаграме видел, где он на праздник Крещения купается в проруби, передает «Советский спорт». Пользователи социальной сети подвергли его критике.

По мнению одного из пользователей, вода, в которую окунался Валуев, подогревалась.

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«Походу там подогрев стоит», — написал пользователь социальной сети. «Снизу труба с горячей водой ключем бьет, вот и пар идет», — добавил другой.

По данным Пятого канала, Валуев окунулся в прорубь в деревне Сярьги Всеволожского района (Ленинградская область).

В субботу, 19 января, православные верующие отмечали Крещение Господне.

Ранее Валуев прокомментировал арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.