Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная Норвегии одержала победу в эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, сообщает «Советский спорт».
Скандинавские спортсмены прошли дистанцию за 1 час 9 минут 54,3 секунды, допустив восемь промахов. Второе место заняла команда Германии (отставание 13,5 секунды, шесть промахов). Третьими стали французские биатлонисты (+26,2, 9).
Сборная России, в составе которой выступили Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, заняла пятое место (1.04,8, девять промахов, один штрафной круг).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия)
Мужчины. Эстафета
1. Норвегия — 1:09.54,3 (0+8)
2. Германия — +13,5 (0+6)
3. Франция — +26,2 (0+9)...
5. Россия — +1.04,8 (1+9)