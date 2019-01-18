У призера Игр — 2018 диагностировали рак

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У серебряного призера Олимпийских игр 2018 в слоупстайле, канадского сноубордиста Максенса Парро диагностировали лимфому Ходжкина, передает «Советский спорт».

Спортсмен принял решение пропустить весь сезон и сосредоточиться на своем здоровье.

«Первые симптомы проявились еще в сентябре, у меня чесалась шея. В ноябре я понял, что у меня образовалась шишка. Это была опухшая железа. Мой семейный врач отправил меня на биопсию. Я узнал о диагнозе за несколько дней до Рождества», — приводит слова сноубордиста CBC.

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Парро также заявил, что будет делать все возможное для победы в «новом соревновании».

Несколько недель назад спортсмен перенес операцию и прошел первый курс химиотерапии.

Ранее защитник «Химок» Алексей Швед рассказал, что скоро может вернуться на паркет.