Тарасенко установил личный рекорд в НХЛ

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Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз» установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ, сообщает «Советский спорт».

Россиянин провел на льду в общей сложности 23 минуты 59 секунд, отметившись двумя бросками в створ, одним перехватом и двумя потерями. Предыдущий рекорд нападающего составлял 23 минуты 43 секунды. Он установил его в 2018 году в игре с «Колорадо Эвеланш».

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В матче «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» победу одержали подопечные Кэссиди Брюса. Встреча прошла на арене ТД-гарден в Бостоне и завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ.