Передача Анисимова не помогла «Чикаго» одолеть «Рейнджерс»
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей голы оформили Филип Хитил, Матс Цуккарелло, Крис Крайдер и Мика Зибанеджад. Российские нападающие Владислав Наместников и Павел Бучневич отыграли 17.05 и 10.12 соответственно.
У проигравших шайбы забросили Брэндон Саад, Алекс Дебринкэт и Доминик Кагун. На счету россиянина Артема Анисимова одна результативная передача.
Ранее «Сент-Луис» потерпел поражение от «Бостона» в матче НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Чикаго Блэкхоукс» (Иллинойс) — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
0:1 — Саад (Анисимов, Сибрук) — 05:41
1:1 — Хитил — 13:20
2:1 — Цуккарелло (Крайдер, Стаал) — 17:38
3:1 — Крайдер — 33:09
3:2 — Дебринкэт (Густафссон, Кейн) — 41:40
4:2 — Зибанеджад — 59:42
4:3 — Кагун (Кемпф, Каджула) — 59:58