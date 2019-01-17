Геркус обвинил Семина в непрофессионализме
Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус обвинил главного тренера команды Юрия Семина в непрофессионализме, передает «Чемпионат.com».
Экс-президент вспомнил эпизод с книгой Семина, в которой тот раскритиковал Геркуса и теперь уже бывшего спортивного директора клуба Эрика Штоффельсхауса.
«Это было нарушение контракта. Очень серьезное нарушение. Так нельзя, это непрофессионально.
Я мог применить наказание, мог не делать этого. Решил остановиться на втором варианте. Вы же сами говорите, что Юрий Палыч — это больше, чем тренер, это легенда. Я решил, что не стоит опускаться до формальностей в контракте. Никто этого не поймет. Не нужно выяснять отношения в начале сезона, когда играет команда», — заявил Геркус.
Ранее экс-директор «Локомотива» объяснил отсутствие заработка на трансферах.