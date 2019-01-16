«Челси» увеличил предложение по трансферу игрока «Зенита» до €40 млн
Лондонский «Челси» улучшил предложение по трансферу полузащитника петербургского «Зенита» Леандро Паредеса, сообщает ТАСС.
По информации Goal, английский клуб готов потратить на приобретение игрока сине-бело-голубых €40 млн. Отмечается, что руководство «Челси» рассматривает аргентинца в качестве замены испанцу Сеску Фабрегасу, который перешел в «Монако».
Реклама
Паредес выступает за «Зенит» с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых забил три мяча и отдал две передачи.
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Челси» не могут договориться о сумме за Паредеса.