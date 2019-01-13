Женская сборная России уступила финнам в матче за бронзу МЧМ-2019

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Женская сборная России по хоккею уступила в матче за бронзовые медали молодежного чемпионата мира команде Финляндии. Игра завершилась победой финнок со счетом 3:0, сообщает «Советский спорт».

В начале второго периода финкам удалось забросить две шайбы подряд и выйти вперёд, после чего тренерский штаб принял решение сменить вратаря — Анна Алпатова заменила Дарью Гредзен. В третьем периоде замена вратаря на шестого полевого игрока привела к третьему голу в ворота россиянок.

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Россия — Финляндия — 0:3 (0:0; 0:2; 0:1)

0:1 — Вайникка (Лайтинен, Холопайнен, 22:59)

0:2 — Суоранта (Алског, Сейккула, 23:32)

0:3 — Ликала (Сейккула, 59:56)

Лучшим игроком матча за третье место в составе российской команды была признана Илона Маркова.

Ранее советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов поделился мнением о поражении женской молодежной команды в полуфинале чемпионата мира.